Denizli bu filmi konuşuyor

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan'ın "Ortak sevdamız Denizli" adlı tanıtım filmi büyük ses getirdi. Sadece sosyal medyadan 150 binden fazla kişiye ulaşan filme yapılan yorumlarda vatandaşların ortak mesajı, "Denizlinin daha güzel yarınları için her zaman yanınızdayız" oldu. Başkan Zolan'ın "Belediyecilik işi gönül işidir" sözleriyle başlayan kısa filminde Denizli'nin adını tüm Türkiye'ye duyuran Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi, yeşil alanları gibi birçok dev yatırımları yer aldı. Filmin sonunda ise Başkan Osman Zolan'ın çizim yaptığı kağıtta, Denizli'de gerçekleştirdiği vizyon projelerin temelinde yatan "Ortak sevdamız Denizli" sürprizi ile karşılaşılıyor.

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