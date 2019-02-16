Doğru söze ne hacet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın ucuz sebze meyve çağrısına kayıtsız kalıp Tanzim Satış noktaları kurma konusunda ayak diretirken, CHP'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek bir süre önce partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ilçe merkezinde kurduğu tanzim satış noktası ile vatandaşların ucuz sebze ve meyve almasına imkan sağladı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili Egeli SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Gülbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız' olarak nitelendirdi. Henüz yeni olmasına karşın vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirten Gülbay, "Bir kişinin dünya görüşüne katılmıyor olabilirsiniz. Ama o kişinin söyledikleri doğru ise buna açık yüreklilikle doğru diyebilmelisiniz. Siz doğru olan bir şeye sırf dünya görüşünüz farklı diye yanlış diyemezsiniz. Ne yazık ki Türkiye de böyle bir algı var. Kendisi ile siyasi görüşümüz, dünyaya bakış acımız farklı da olsa gerek naylon poşetin marketlerde parayla satılması gerekse tanzim satış noktaları kurulması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışı on numara 5 yıldız bir harekettir" diye konuştu.

CHP'DEN AYRILDI

Türkiye ekonomisinin uluslararası dinamiklerin saldırısı altında olduğunu belirten Gülbay, "Bu ekonomik saldırıya karşı tek silahımız dayanışma ekonomisini, birlik ve beraberliği yeniden inşa etmek, canlandırmaktır. Bu kodlar zaten bizim kültürümüzde mevcut. Biz her zaman doğrunun yanındayız. Siyaseten geçmişte içinde bulunduğumuz, bu gün istifa ettiğimiz yapı, yapılan iş doğru da olsa sürekli eleştiriler getiriyordu. İnsan siyasi olarak aynı pencereden bakmasa da her zaman doğruya doğru diyebilmeli. Bu yanlışları gördüğüm için CHP ile yolları ayırdım" dedi. Alanyazı Meydanı'nda kurdukları tanzim satış noktasında ilk etapta patates, soğan, biber, domates, salatalık ve patlıcandan oluşan 6 ürünün satışa sunulduğunu belirten Gülbay, şöyle konuştu: "Mümkün olduğunca araya aracı sokmadan ürünleri üreticiden direkt temin yoluna gidiyoruz. Çünkü üretici ile tüketici arasına aracı girince çok ciddi bir sıkıntı çıkıyor. Bu sıkıntı sadece Tanzim Satış noktasında sattığımız altı kalem üründe değil gübrede yemde de yaşanıyor. Şu anda 80 liraya satılan yemin maksimum maliyeti 35 bilemedin 40 liradır. Ben aynı zamanda sulama birliği başkanlığı görevini de yürütüyorum. Burada önemli olan üreticinin bir arada olması birlikte hareket etmesidir. Üreticinin örgütlenmesi teşkilatlanması konusunda belediyeler de bu işin bir aracısı olmak, yol göstermek zorundadır. Toplumsal anlamda bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hayata geçirilen bu projeler güzel projeler." 1 Ocak'tan itibaren paralı hale gelen naylon poşet uygulamasının da son derece yerinde bir uygulama olduğunu hatırlatan Gülbay; "Köylere gidip bakın. Dere tepe poşet doldu. İyi ki naylon poşet marketlerde paralı oldu. Çözüm odaklı olmak lazım" dedi.

İZMİR BEKLEMEDE

Öte yandan Ankara ve İstanbul'da Tanzim Satış noktalarında satışlar vatandaşın yüzünü güldürürken, İzmir'de ise vatandaşların Tanzim Satış talebine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kulak tıkamaya devam ediyor. Önceki gün AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Başkan Aziz Kocaoğlu'na Tanzim Satış noktaları kurması için çağrıda bulunmuştu. Şengül, Büyükşehir vatandaşın talebine cevap vermemesi halinde başka çözüm yolları bulacağını söylemişti.