EÜ’de görme engellilere sesli yönlendirme sistemi

EGE Üniversitesi (EÜ) yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Görme engelli bireylerin kampüs yaşamına akıllı cep telefonu aracılığıyla kolayca adapte olmaları, yerleşimler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri, başkasına ihtiyaç duymadan sesli betimlemeyle yönlerini bulmaları ve kendi rotalarını tanımlayabilmeleri amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sesli olarak sorulan sorulara asistanın sesli karşılık vermesi temeline dayanan Yönlendirme Sistemi (EYBİS) ve Engelsiz Bilgilendirme Asistanı (EBA) projelerinin kısa sürede kullanıma geçmesi için neredeyse tüm birimlerin seferber olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Görme engelli bireylerimize yönelik uygulama kampüsümüzde kullanılmaya başlandı. Uygulamanın güncellemeleri devam ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU