Flavio’ya niyet Marco'ya kısmet!

Altay'ın sezon başında Polonya Ekstraklasa Ligi ekiplerinden Lechia Gdansk'tan transfer ettiği Marco Paixao attığı gollerle lige damga vururken ilginç bir detay gündeme geldi. 1.Lig'de attığı 16 golle takımını üst sıralarda tutan ve gol krallığı yarışında Pote'ye 5 gol fark atan Portekizli yıldızın, sezon başında transferinin büyük bir sürprizle gerçekleştiği öğrenildi. Altay'ın, Marco'nun ikizi Flavio Paixao'yu transfer etmek istediği ama siyah-beyazlı kurmayların Marco'yu beğenip anlaştığı belirtildi. Halen Polonya'da aynı takımda kariyerini sürdüren Marco'nun kardeşi Flavio Paixao 13 golle ligin gol krallığı yarışında ilk sırada. Altaylı taraftarlar gelecek sezon da kardeş Paixao'nun Altay'a gelmesini istiyor. Bu sezon Altay'ın attığı 29 golün 16'sına imza atan Marco bugün oynanacak Boluspor maçında da takımının en büyük kozu olacak.

ALTAY BUGÜN BOLU'YU AĞIRLIYOR

İzmir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Erkan Ergin yönetecek. Sağ ayak bileğinden sakatlanan stoper İbrahim Öztürk ve tedavisi süren sağ kanat Oğuz Han forma giyemeyecek. Omzunda ağrı olan kaleci Emre'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Cezası sona eren Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila ve sağ kanat Sinan kadroda yer alacak