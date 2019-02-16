Futbol ile hayata gol attı

Batman'da yaşayan Kadri ve Ayten Bulut çiftinin 9 çocuğundan biri olan Serhat Bulut, henüz 13 günlükken menenjit geçirdi. Uzun süre tedavi gören Serhat'ın konuşma ve algılama yetisini büyük oranda kaybettiğinin belirtilmesi üzerine aile, çocuklarının iyileşmesi ümidiyle 12 yıl önce İzmir'e yerleşti. Bulut ailesi, bu dönemde Serhat'ı rehabilitasyon merkezine gönderdi. Serhat'ın yaşamı ise Bayraklı'da evlerinin alt katında bulunan fırıncı İdris Akıncı'nın kendisine gösterdiği ilgiyle değişti.

PROFESYONEL OLDU

Yaklaşık 2 yıl önce Osmangazi Spor Kulübü'nü satın alan Akıncı, sporun Serhat'a iyi gelebileceğini düşünerek kendi takımına dahil etti. Akıncı, komşusunun çocuğu olan Serhat'ı düzenli olarak idmana götürdü. Serhat'ın futbol sevgisi, takımın teknik direktörü Ümit Yavuz'un da dikkatini çekti. Başta spor yapıp sosyalleşmesi için antrenmanlara katılan Serhat'taki psikolojik ve fiziksel değişiklikleri fark eden Akıncı, ona lisans çıkarıp resmi müsabakalarda oynatma kararı aldı. Anne Ayten Bulut'un onay vermesiyle bir yıl önce lisansı çıkarılan Serhat Bulut, İzmir Birinci Amatör Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Spor Kulübünde profesyonel olarak futbola başladı. Kısa sürede uyum sağlayan Serhat ise arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor. Antrenman ve maç öncesi Serhat'ın kramponlarını ise arkadaşları bağlıyor. Daha rahat anlasın diye arkadaşlarının "Ali" diye çağırdığı Serhat, geçen hafta 5-1 kazandıkları ve Süper Amatör Lig'e çıktıkları Soğukkuyu Spor maçında takımının son golünü kaydetti. Başkan İdris Akıncı, "Kulüp satın alınca bir gün onu da antrenmana götürdüm ve futbola olan merakını fark ettim. Serhat'ı içimizden biri olarak gördük. Onun hayata tutunması bizim şampiyonluğumuzdan daha değerli" diye konuştu.