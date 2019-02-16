Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

DENIZLI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas, Honaz ve Acıpayam ilçelerindeki 5 kablo firmasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık yapan ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 3 kişiyi tespit etti. İşyerlerinden 150 bin lira değerindeki büyük makaralara sarılı bakır kabloları yuvarlayarak götüren İsa A. (30), Muhacir Ö. (34) ve Gökhan S. (28) yakalayarak, gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN