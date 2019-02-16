Kablo çalan 3 zanlı tutuklandı

DENIZLI İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavas, Honaz ve Acıpayam ilçelerindeki 5 kablo firmasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık yapan ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 3 kişiyi tespit etti. İşyerlerinden 150 bin lira değerindeki büyük makaralara sarılı bakır kabloları yuvarlayarak götüren İsa A. (30), Muhacir Ö. (34) ve Gökhan S. (28) yakalayarak, gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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