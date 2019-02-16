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Kimyagerdi motosiklet tamir etmeye başladı

’de daha önce kimyager olarak çalışan (34), ani bir kararla mesleğini bıraktı. Bostancı, motosikletlere özel tasarım ve onarım yapmaya başladı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kimyagerdi motosiklet tamir etmeye başladı

İZMIR'DE yaklaşık 10 yıldır motosikletlerle ilgilenen Zeynep Fulya Bostancı (34), kimyager olarak çalışırken bir anda mesleğini bıraktı. Motosiklet tamircisi olan Bostancı, 6 yıllık eşi Ayet Bostancı (44) ile birlikte açtığı işyerinde gerek motosikletlerin mekanik onarımı ve bakımı gerekse kişiye özel tasarım ve modifiye ürünler üzerine çalışıyor. Bostancı, "Motosiklette bir tecrübem yoktu. Eşimle tanışıp motosiklet kullanmayı öğrendim. Şimdi motosikletini yalnızca bana emanet eden özel müşterilerim var" dedi. Kadın olarak çok farklı tepkiler aldığını söyleyen Bostancı, "5 sene önce dükkanımızı açmak için başvuru yaptığımızda vergi dairesinde bana şaşırdılar ve 'Kadın motosikletçi mi olur?' dediler. Ama zamanla kadın sürücü sayısı arttı ve bakış açışı değişti" dedi.

MÜKEMMELLIK ÖNEMLI
Eşini desteklediğini belirten Ayet Bostancı, "İşimizle ilgili zaman zaman tartışmalarımız oluyor. Bazen benim yaptığım işi o beğenmiyor, bazen ben onunkini beğenmiyorum. O zaman müşterilerimiz araya giriyor. Çünkü ikimiz de takıntılıyız, en mükemmelini yapmak istiyoruz" dedi.

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Kimyagerdi motosiklet tamir etmeye başladı
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