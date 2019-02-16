Sanayi bölgesinde EYP ile saldırı

İZMIR'IN Çiğli ilçesinde geçtiğimiz gece Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir el yapımı patlayıcı (EYP) daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine çağırılan bomba imha ekibi tuzaklanan EYP'yi imha etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, EYP'nin duvar kenarına bırakılması ve patlama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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