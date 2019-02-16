Şifayı Denizli’de buldu

İSTANBUL'DA oturan üniversite öğrencisi E.U. (19), şiddetli karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan muayene ve testlerde 'Tailgut' adı verilen ve çok ender görülen bir kitle tespit edildi. E.U.'nun, kalçasında makat ile vajina arasındaki noktada bulanan kitle, ulaşılması zor ve riskli olduğu için İstanbul'da gittiği doktorlar ameliyata sıcak bakmadı. Ailesiyle birlikte Denizli'ye gelen E.U., Özel Sağlık Hastanesi'nde laparoskopik ameliyatlar konusunda deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yunus Aydın ile görüştü. Yapılan detaylı tetkik ve incelemelerde yaklaşık 6 santimetre büyüklüğündeki kitlenin açık ameliyatla ulaşılamayacak bir noktada olması nedeniyle, laparaskopik ameliyata karar verildi. Bu vakada dünyada 200-300, Türkiye'de ise 15 kişiye gerçekleştirilen laparaskopik ameliyatla kist temizlendı.

LİTERATÜRE GIRECEK

Ameliyatı gerçekleştirecek Doç. Dr. Yunus Aydın, "Kistin bulunduğu yer, türü kadar nadir bir bölgede, riskli bir noktada. Bir doktorun meslek hayatı boyunca karşılaşacağı nadir vakalardan. Hastamızı sorunsuz 150 dakika süren başarılı bir ameliyatla tedavi edip, sağlığına kavuşturduk. Ameliyatın 4'üncü gününde taburcu ettik" dedi.