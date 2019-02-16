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Sular akıyor, bakıyor

Gaziemir , içme suyu boru patlakları nedeniyle maddi zararlara uğrayan çok sayıda vatandaşın olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Sular akıyor, İZSU bakıyor

SEÇİM kampanyası sürecinde Gaziemir'i bir kez daha karış karış gezen Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, çok sayıda sokak ve caddede İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) patlak boru hatlarından akan sular nedeniyle vatandaşın mağduriyet yaşadığını ifade etti. Yapılan ihbarlara İZSU'nun ilgisizliğinden yakınan vatandaşlarla görüşen Yılmaz, "Sular boşa akıyor maalesef İZSU bakamıyor. Millet su baskınlarından korkuyor. Akan sularla oluşan hendeklerin arasında arabalar yol bulmaya çalışıyor. Lastikler yarılıyor, araçların alt takımları kısa sürede dökülüyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği büyük risk altında. İZSU'yu ivedilikle göreve davet ediyorum" dedi. İZSU'nun Gaziemir'i umursamadığını belediyenin de buna göz yumduğunu ifade eden Yılmaz, "Gaziemir'e gönülden hizmet etmeye biz hazırız. Boru hatlarının ve yolların yenilenmesine varız. Bunu birlikte başaracağız. Milletimiz farkı görecek" diye konuştu.

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Sular akıyor, İZSU bakıyor
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