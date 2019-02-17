Adliyedeki gaz kaçağında ihmaller zinciri

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İZMIR Adliyesi'ndeki yangın tüplerinin periyodik bakımının yapıldıgı sırada 1 kisinin hayatını kaybetmesine 28 kisinin de zehirlenmesine neden olan karbondioksit gazı sızıntısıyla ilgili savcılıgın yaptıgı arastırma, ihmaller zincirini ortaya çıkardı. 'Riskli ve çok riskli' kategorisinde olan isi üstlenen firmanın görevlendirdigi 3 çalısanın, konuyla ilgili egitimleri ve sertifikaları olmadıgı ortaya çıktı. Çalısanların yaptıkları hatadan dolayı sistemin ortamda yangın çıktıgını algıladıgı bu nedenle devreye girip, karbondioksit gazı salımı yaptıgı belirlendi. 11 Ekim 2018 günü meydana gelen olayda Isçilerden Salih Ataoglu, hayatını kaybetti. 28 kisi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Izmir Cumhuriyet Bassavcılıgı tarafından baslatılan sorusturma kapsamında bakımı yapan firmanın sahibi Ahmet Bilgin tutuklandı. Bilgin hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Bilgin davanın ilk durusmasında tahliye edildi.