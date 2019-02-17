Akhisar’a VAR yok

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren müsabakada Akhisarspor ile MKE Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Akhisarspor, averajla son sırada yer aldı. İki takım arasında ilk yarıdaki müsabakayı Ankaragücü 1-0 kazandığı için sezon sonunda olası puan eşitliğinde sarı-lacivertli ekip, Akhisarspor'u sıralamada geride bırakacak.Akhisarspor'da bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Serginho ile Josue, cezalı duruma düştü.Ankaragücü'nde 51. dakikada kırmızı kartla cezalandırılan Brice Dja Djedje, bu sezon ilk kez takımını eksik bıraktı.AKHISARSPOR'DA teknik direktör Cihat Arslan'ın yerine göreve getirilen Cem Kavçak, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Rakibimiz buraya bizi oynatmamaya gelmiş, çok agresiflerdi. İkinci yarının hemen başında 10 kişi kalınca risk aldık. Gol gelmeyince stres başladı. Önümüzdeki haftalara umutla bakıyoruz" dedi. Son dakikalarda lehlerine verilmesi gereken penaltının es geçildiğini vurgulayan Kavçak, "VAR diyorlar, VAR'a gidiliyor yine penaltımız verilmiyor. Biz bu sene konuşmuyoruz, konuşmayacağız. Nedense hep bize oluyor bunlar" diye konuştu.