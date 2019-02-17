Altay bitti demeden bitmez

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Altay ile Boluspor arasında dün İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta İzmir ekibi mutlu sona uzatma dakikalarında ulaştı.Bu sezon çalıştırdığı eski takımı Boluspor karşısında Sait Karafırtınalar'ın yeni takımı Altay'la elde ettiği bu galibiyet play-off için takımın daha hırslanmasını sağladı.Maçın 90+2. dakikasında Bokila'nın şutunda Pazdan'ın eline çarpan topta Akhisar penaltı bekledi. Hakem, VAR'dan izlediği pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.