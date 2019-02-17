Altay bitti demeden bitmez

Spor Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Altay ile Boluspor arasında dün İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta İzmir ekibi mutlu sona uzatma dakikalarında ulaştı. 4 maçtır evinde kazanamayan Altay, 90+3. dakikada Marcio Paixao'nun ayağından gelen golle yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Bu sezon çalıştırdığı eski takımı Boluspor karşısında Sait Karafırtınalar'ın yeni takımı Altay'la elde ettiği bu galibiyet play-off için takımın daha hırslanmasını sağladı.
Penaltı isyanı!
Maçın 90+2. dakikasında Bokila'nın şutunda Pazdan'ın eline çarpan topta Akhisar penaltı bekledi. Hakem, VAR'dan izlediği pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.