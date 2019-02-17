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bitti demeden bitmez

1. Lig’de play-off hedef kovalayan , 90+3. dakikada Paixao’nun golüyle Bolu’yu devirdi

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Altay bitti demeden bitmez
Spor Toto 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Altay ile Boluspor arasında dün İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta İzmir ekibi mutlu sona uzatma dakikalarında ulaştı. 4 maçtır evinde kazanamayan Altay, 90+3. dakikada Marcio Paixao'nun ayağından gelen golle yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Bu sezon çalıştırdığı eski takımı Boluspor karşısında Sait Karafırtınalar'ın yeni takımı Altay'la elde ettiği bu galibiyet play-off için takımın daha hırslanmasını sağladı.

Penaltı isyanı!
Maçın 90+2. dakikasında Bokila'nın şutunda Pazdan'ın eline çarpan topta Akhisar penaltı bekledi. Hakem, VAR'dan izlediği pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.
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Altay bitti demeden bitmez
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