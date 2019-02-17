Annesine hayat verdi

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Denızlı'nın Pamukkale ilçesinde yasayan Süleyman Özcan (44), karaciger yetmezligi bulunan annesi Nazire Özcan'a (64) can asısı oldu. Anne Nazire Özcan, oglunun karacigerinin bir parçasının nakledilmesiyle hayata tutundu. Geçen salı günü Pamukkale Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde Doç. Dr. Ali Kagan Gökakın baskanlıgındaki ekip tarafından, 8 saat süren ameliyatla, ogul Özcan'dan alınan karaciger parçası, annesi Nazire Özcan'a nakledildi. Bu sayede hayata tutunan anne Özcan, ogluyla birlikte taburcu olacagı günü beklemeye basladı. Doç. Dr. Ali Kagan Gökakın, Nazire Özcan'ın karaciger yetmezligi nedeniyle son evrede oldugunu belirterek, yasamını sürdürebilmesi için, gönüllü donör olan oglunun karacigerinin bir parçasını naklettiklerini söyledi.