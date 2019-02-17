Bir annenin evlat nöbeti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de, göz ameliyatı öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci geçirdiği belirtilen 5 yaşındaki Ege Avcı'nın annesi İpek Avcı, oğlunun yeniden anne demesi için tüm gününü adeta küçük bir sağlık ünitesine dönüştürdüğü odada geçiriyor. Ünal ve İpek Avcı çifti, 5 yaşındaki oğulları Ege'yi göz ameliyatı için 12 Aralık 2018'de Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Ege'nin, anestezi sırasında önce solunumu ardından kalbi durdu. Küçük Ege buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Tetkik ve inceleme sonucu Ege'ye anestezi öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay süresince tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı.Geçen hafta taburcu edilip Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını adeta mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü. Anne Avcı, yutma refleksini yerine getiremediği için mideden tüple beslenen oğlunun tüm ihtiyaçlarını aldığı eğitim sayesinde kendisi karşılamaya başladı. Oğlunun yanından bir an bile olsun ayrılmayan anne, Ege'nin eski günlerine döneceği anın hayalini kuruyor, onun için dua ediyor. Anne İpek Avcı, "Ege'nin en çok sesini ve anne demesini özledim. Anne dedirtmeye uğraşıyorum. Şu an aldığı nefes bile benim için bir umut. Onun yüzündeki en ufak bir ifade bizi hayata bağlıyor" dedi. Baba Ünal Avcı ise, "Hastane ile bu gazı tedarik eden şirket arasında karşılıklı suçlama var. Kim suçluysa bedelini ödeyecek" diye konuştu.