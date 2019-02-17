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Gitar aşkıyla engelleri aştı

’de doğuştan sol eli olmayan Nuriye (11), öğretmeninin kendisi için hazırladığı aparatla gitar çalıp, konser verdi. Nuriye izleyenleri mest etti

Giriş Tarihi: 17.2.2019
Gitar aşkıyla engelleri aştı
DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde yaşayan Müşerref- Erdem Gürel çiftinin 11 yaşındaki kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Aparat sayesinde gitar çalabilen Nuriye, öğretmeninin verdiği eğitimin ardından kurstaki öğrencilerin yeteneklerini sergilediği gecede sahne aldı. Gitarı eline alıp sahneye gelen Gürel, hocasıyla birlikte gitar çalıp şarkılar söyledi. Gürel, izleyiciler tarafından yoğun alkış ve beğeni aldı. Genç kız şimdi, kendisi için başlatılan kampanya ile alınacak olan biyonik eline kavuşup profesyonel bir şekilde gitar çalarak hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Konserin çok heyecanlı olduğunu söyleyen Nuriye, "Konserde hocam bana çok yardım etti. Anlatamam bu duyguyu, dile gelmez. Çok çalıştım o konser için. 3 dersle çıktım ve 3 dersle o kadar şey yaptım. Şidi Haluk Levent öncülüğünde başlatılan kampanya ile bana bir biyonik el alınacak, onunla gitarımı en üst düzeyde çalmaya başlayacağım. Biyonik el geldiğinde daha profesyonel olmayı ve daha büyük adımlar atmayı planlıyorum" dedi.

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Gitar aşkıyla engelleri aştı
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