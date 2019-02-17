Mucize çocuk

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Izmir'deki Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi'nde tedavi gören dogustan kalp hastası 2.5 yasındaki Ahmet Ayaz Uçkun'un, geçirdigi ameliyat sonrasında 8 kez kalbi durdu. Ölümle yasam arasında gidip gelen minik çocuk, hastanede bulunan extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) cihazı sayesinde hayata tutundu. Saglıgına tekrar kavusarak taburcu edilen çocugun annesi Sultan Uçkun gözyasları içinde, "Ümidimizi tamamen yitirmistik, nefes aldıgına, yanımda olduguna inanamıyorum. Sükürler olsun ki Allah oglumuzu bize bagısladı" dedi. Izmir'de yasayan Sultan Uçkun (23) ve Gökhan Uçkun (30) çiftinin dogustan kalp hastası ogulları Ahmet Ayaz Uçkun, daha önce özel bir merkezde kalp ameliyatı geçirdi. Daha sonra Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi'ne getirilen Uçkun, geçen 28 Ocak'ta, Doç. Dr. Onur Isık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz ile ekibi tarafından kalp kapak yapısında problem oldugu için ameliyat edildi. Ameliyat sonrası yogun bakıma alınan küçük çocukta ritim düzensizligi olustu ve kalp yetmezligi tablosu gelisti. 8 defa kalbi duran Ahmet, Yogun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ayse Berna Anıl ve ekibi tarafından alınan kararla, ECMO cihazına baglandı. Yapay kalp cihazıyla birlikte yasama tutunan minik Ahmet, tekrar saglıgına kavustu. Iyilesmesinin ardından hastaneden taburcu edilen çocugun annesi Sultan Uçkun gözyasları içinde, "Ümidimizi tamamen yitirmistik, nefes aldıgına, yanımda olduguna inanamıyorum. Yogun bakımdayken çok zor günler yasadık, ancak ECMO cihazı bizim için umut oldu. Allah bütün doktorlarımızdan razı olsun. Bu hastane bizim için bir umut oldu. Ayse hocama, cerrahlarımıza, herkese tesekkür ediyorum. Sükürler olsun ki Allah oglumuzu bize bagısladı" dedi.Prof. Dr. Ayse Berna Anıl, "ECMO yogun bakımda en üst seviyede yapılan bir islem ve yöntemin uygulandıgı hastaların ölüm riski çok yüksek, kurtulmaları büyük ve önemli bir basarı. Eger aile ECMO cihazına sahip olmayan bir hastaneyi tercih etmis olsaydı, Ahmet su an aramızda olmayabilirdi" diye konustu.