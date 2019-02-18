Akhisar 2013’ün tekrarı peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Sezona teknik direktör Safet Susic'le başlayan ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçının ardından Susic'le yollarını ayırdı. Ligde 1 maça geçici olarak Cem Kavçak'la çıkan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.Arslan'ın ardından takımı Cem Kavçak'a emanet eden Ege temsilcisi, önceki gün alt sıralardaki rakiplerinden Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, kalan 12 haftada lige tutunmak için mücadele edecek.O sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplamıştı.