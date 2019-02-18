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Akhisar 2013’ün tekrarı peşinde

18 puanla son sırada yer alan Akhisar, 6 sezon önce 22. haftayı 18’inci olarak geçmesine karşın küme düşmemişti

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Akhisar 2013’ün tekrarı peşinde
Sezona teknik direktör Safet Susic'le başlayan ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçının ardından Susic'le yollarını ayırdı. Ligde 1 maça geçici olarak Cem Kavçak'la çıkan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı. Akhisarspor, Arslan yönetiminde 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldıktan sonra Cihat Arslan'la yola devam etmeme kararı aldı. Arslan'ın ardından takımı Cem Kavçak'a emanet eden Ege temsilcisi, önceki gün alt sıralardaki rakiplerinden Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

SEZONU 14. SIRADA BİTİRMİŞTİ
18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, kalan 12 haftada lige tutunmak için mücadele edecek. Akhisarspor, Süper Lig'de ilk sezonu 2012-2013'te de 22. haftayı 19 puanla 18. sırada geçmesine rağmen sezon sonu 42 puanla ligi 14. bitirmişti. O sezon Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplamıştı.
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Akhisar 2013’ün tekrarı peşinde
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