Altay, Karafırtınalar’la coştu

BUGÜN NELER OLDU

Spor toto 1. Lig'de dün konuk ettiği Boluspor'u mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karafırtınalar, zor bir müsabakayı son dakikada da olsa kazandıklarına dikkat çekerek, "Boluspor tanıdığım ve çekindiğim bir rakipti. İki topumuz direkten döndü. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son dakikada golü bulduk ve kazandığımız için mutluyuz. Altay'a geleli 3 hafta oldu ve takım üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu da bizim için mutluluk verici. Şimdi bu maçı unutup Giresunspor karşılaşmasına hazırlanacağız" diye konuştu.