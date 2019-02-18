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ALTINORDU MORAL BULDU

Geçen hafta lider Denizlispor’a yenilen Altınordu, bu hafta ’i maçın ilk yarısında bulduğu golle mağlup ederek rakibini evine puansız gönderdi

Giriş Tarihi: 18.2.2019
ALTINORDU MORAL BULDU
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında evinde konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yenerek üst sıralara tırmanmaya devam etti. Büyük heyecana sahne olan mücadeleye hızlı başlayan İzmir ekibi, ilk yarım saatte rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bu baskısının meyvesini 31. dakikada Alican'ın ayağından bulduğu golle aldı:1-0. Devre arasında Sow transferi ile sükse yaratan Gazişehir, 72'de oyuna aldığı oyuncu ile de etkili olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma bu sonuçla sona erdi. Altınordu puanını 38'e çıkardı. İzmir ekibi bu sonuçla bir maçı eksik lider Denizlispor ile puan farkını 8'e düşürdü.
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ALTINORDU MORAL BULDU
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