Eroğlu: Sözlerimiz gerçeğe dönüşecek

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, hemşehri dernekleri, Spor Klupleri, sendika ve vakıflara yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Gültepe Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Eroğlu'yu Başkan Ahmet Koreli karşıladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Eroğlu, "İlçemizin esnafına sahip çıkan, yardımına koşan her kurumun başımızın üstünde yeri var. Birlik ve bütünlük içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımız bizim çalışma arkadaşımız, ekibimiz. Bizim yerel yönetim olarak çalışma sahalarını iyileştirmek, alt - üst yapısını yapmak gibi asli görevlerimiz var. Bunları zaten yapacağız. Ancak bizim hedefimiz daha büyük. Yaşadığımız çağa ayak uyduracak tüm unsurları Konakta yaşayan, Konak'ta iş yapan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hep daha fazlasını ve hep daha iyisini amaç ediniyoruz. Söylediğimizi gerçeğe dönüştüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hep birlikte başaracağız" diye konuştu.