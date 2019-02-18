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Hurda tren raylara geri döndü

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Hurda tren raylara geri döndü
İzmir'de 3 yıl önce Bornova'de sefer sırasında hat dışındaki bir işletmeden taşınan konteynırın metro vagonuna düşmesi üzerine olası bir facianın eşiğinden dönülmüştü. 518 numara olarak kayıtlara geçen tren kullanılamaz hale geldi. Yapılan hasar tespitin ardından trenin bakım ve onarımdar çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğu tespit edildi. Yaklaşık 12 milyon lira değerindeki tren, İzmir Metro A.Ş'nin Araçlar Departmanı çalışınları tarafından son teknoloji ile donatılıp 1 milyon 430 bin 800 lira harcanarak yenilendi.
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Hurda tren raylara geri döndü
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