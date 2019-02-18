Karşıyaka, İstanbul’da kayıp!

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Karşıyaka deplasmanda Esenler Erokspor'a 3-1 kaybetti. 15.dakikada ev sahibi ekip Alper Karaman'ın ve Şahin Fıstıkçı'nın golleriyle henüz 31.dakikada farkı ikiye çıkardı. Karşıyaka 37. dakikada Hakan Kuş'un golüyle durumu 2-1'e getirdi. 80. dakikada Esenler Erokspor Şahin Fıstıkçı'nın golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Karşıyaka karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Alt liglerde Ege ekiplerinin aldığı diğer sonuçlar şöyle:Fethiyespor- Tokatspor: 0-0,Amed Sportif- UTAŞ Uşak: 2-1...Nevşehir Bld.-Nazilli Bld.: 1-2,Altındağ Bld.- Elaziz Bld.: 0-0, Kızılcabölük-Sultanbeyli Bld.: 3-1