Koca mahalle ikiye bölündü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bornova ilçesinin dağlık bölgesinde yer alan kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 4 gündür toprak yüzeyinde hareketlilik yaşandı, kaymalar oldu. Heyelan nedeniyle 1 ev tamamen yıkılırken, çok sayıda ev ve hayvan damı zarar gördü. Bölgedeki birçok evde ve mahalle camisinin duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine inceleme yapan Bornova Kaymakamlığı, 12 evin boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşların başka evlere taşınmaları durumunda da kira yardımında bulunulacağı açıklandı. Evlerini boşaltmak için çalışmalara başlayan vatandaşlar, gece yarısı toprak hareketliliğinin heyelana dönüşmesi üzerine büyük korku yaşadı. Önlemler alan AFAD ekipleri, bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı, kimsenin girmesine izin verilmedi. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kaymakamlığın ve uzmanların incelemesinden sonra, bu 12 evin yanı sıra 27 ev için daha boşaltma kararının verilebileceği ifade edildi. Heyelanın yaşandığı bölge havadan görüntülendi. Yıkılan evler ve kayan arazide oluşan yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.Hasar gören evlerindeki eşyalarını alan vatandaşlar ise heyelanın devam etme riski yüzünden korkuyla bekleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye girişi izin vermezken, Türk Kızılayı da bölgede vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya devam ediyor. İncelemelerin devam ettiği bölgede belirlenecek tehlikeli alanların tamamen boşaltılacağı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Nazif Boğaziçi, "Geçenlerde yağan aşırı yağışlardan sonra kaymalar başladı. Dört günden beri hızlandı ve büyük kaymalar oldu. Perişan olduk" dedi. Evini terk ettiğini belirten Ahmet Yılmazdar, "Bu bize ibret gibi bir şey oldu. Mağduruz ve bekliyoruz" dedi. Ali Uzun ise, "Kaymalar yavaş yavaş başladı. Sonra deprem olur gibi sallandı ve büyük kaymalar oldu. Sular birikti ve toprak kaymaya başladı. Evimiz hasar gördü, eşyalarımız gitti" dedi.