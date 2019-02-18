Konak’ta tarih suyun altında bekliyor

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İzmir'inKonak ilçesi Konak Mahallesi'nde, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işletdevret modeliyle 2016'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma 12 Haziran 2016'da çalışmalara başladı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı ve bölgede inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelendi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, mevcut zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca rapor hazırlandığı bildirildi. Avukat Arif Ali Cangı, "İzmir'in tarihini değiştirecek bir varlıkla karşı karşıyayız. Ancak burası suya gömülmüş durumda. Burası turizminin gelişmesi açısında çok önemli. Sahip çıkmak gerekiyor" dedi.