Lebip TİMOR: Kanatsız kuş gibi

BUGÜN NELER OLDU

Aynı puanlı iki renktaş takımın mücadelesine hızlı başlayan taraf Kayserispor oluyordu.10 dakika sonra mutlak bir gol daha kaçıran Kayserispor'un maç başındaki bu hızlı ve etkili temposuna ayar veren Göztepe, devrenin sonuna kadar rakip yarı alanda kamp kurup, Erciyes Dağı'nın yemyeşil eteklerinde, sanki piknik yapıyordu. Castro, mükemmel futbolu ile sadece takımının değil oyunun da liderliğine soyunuyor, ama önce Alpaslan sonra daoyun üstünlüğüne rağmen devreye skor olarak geride giden taraf oluyordu.3 PUANI IKRAM ETTILERİkinci yarıya, Berkan ve Jerome'yi oyuna alarak başlayan Göztepe oyunu dengeliyor, ancak net pozisyon bulmakta zorlanıyordu.Umut ve Halil'in karşılıklı kaçırdığı 2 net gol pozisyonu sonrası Göztepe forvetlerinin yapamadığını Kayserispor'lu Deniz Türüç yapıyor ve ters bir vuruşla kendi kalecisini avlıyordu. Bitime 7 dakika eline geçirdiği bu avantajı ve altın değerindeki 1 puanı ne yazık ki ilk golde olduğu gibi bir başka defans hatası ile avucunun içinden kaçıran Göztepe, 3 puanı da altın tepside rakibine ikram ediyordu. Başa baş oynadığı bir oyunu kaybetmenin acısı ve üzüntüsü vardı. 2 gol yemesine rağmen tutanı Beto görevini yapmıştı ama, atanları yoktu sahada.