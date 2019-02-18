Lider, Eskişehir karşısında

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Altınordu'yu 1-0 yenip 46 puanla liderliğini sürdüren Denizlispor bugün son haftaların formda ekibi Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Eskişehir Stadı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları orta saha Deniz ve defans oyuncusu Alperen'in yanı sıra tedavisi süren Himmet forma giyemeyecek. Perşembe günü idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan Recep Niyaz'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Ziya ve ülkesi Nijerya'dan dönen golcü Kehinde görev verilmesi durumunda Eskişehirspor maçında sahadaki yerlerini alabilecek. Öte yandan Denizlispor, Abalıoğlu Yağ firması ile 13 maçlık forma ve göğüs sponsorluğu anlaşmasına varırken, kulübün isminin de Abalı Denizlispor olacağı öğrenildi.