Yaşlı adama yapay damar yerleştirildi

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İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Ramazan Ünal'a (70) baş dönmesi, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri üzerine doktora başvurdu. Yaşlı adama, Özel Egepol Hastanesi'nde çekilen tomografide kalp ana damarının (Aort damarı) 6 cm genişlediği ve her an yırtılma riski bulunan aort anevranizması (Balonlaşma) tanısı koyuldu. Ünal, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından amelayata alındı. Küçük kesi tekniğiyle ameliyat edilen Ünal'ın operasyonu 5 saatlik sürdü. Yaşlı adam, eski sağlığına tekrar kavuştu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, hastanın ileri yaşı ve hala çalışıyor olması nedeniyle, ameliyatınn küçük kesi ile yapıldığını belirtti.