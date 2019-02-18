Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yaşlı adama yapay damar yerleştirildi

Yaşlı adama yapay damar yerleştirildi

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Yaşlı adama yapay damar yerleştirildi
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Ramazan Ünal'a (70) baş dönmesi, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri üzerine doktora başvurdu. Yaşlı adama, Özel Egepol Hastanesi'nde çekilen tomografide kalp ana damarının (Aort damarı) 6 cm genişlediği ve her an yırtılma riski bulunan aort anevranizması (Balonlaşma) tanısı koyuldu. Ünal, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından amelayata alındı. Küçük kesi tekniğiyle ameliyat edilen Ünal'ın operasyonu 5 saatlik sürdü. Yaşlı adam, eski sağlığına tekrar kavuştu. Doç. Dr. Cüneyt Narin, hastanın ileri yaşı ve hala çalışıyor olması nedeniyle, ameliyatınn küçük kesi ile yapıldığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlı adama yapay damar yerleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN