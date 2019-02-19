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Asırlık çınarın ‘şura’ hazırlığı

’nın 105 yaşındaki asırlık çınarı Bektaş Ergül’e Bakanlık tarafından yarın “Asırlık Çınar Belgesi” verilecek

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Asırlık çınarın ‘şura’ hazırlığı
MANİSA'NIN Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki asırlık çınar Bektaş Ergül, Manisa'nın en yaşlısı olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yarın Ankara'da yapılacak Yaşlılık Şurası'na katılacak. 6 çocuğu, 17 torun, 29 torun çocuğu ve 13 tane de torununun torunu bulunan Ergül, "Çok heyecanlıyım" dedi. Ömrü hayatında sigara ve alkol kullanmayan Bektaş dede, bu kadar sağlıklı uzun yıllar yaşamasına ise üzüme borçlu olduğunu söyledi. Bektaş dede, "Hala üzüm benim cebimde durur. Üzümün hem yaşını, hem kurusunu yemeye devam ediyorum" dedi. Gençlere tavsiyelerde bulunan asırlık çınar Bektaş Ergül, "Ben gençliğimde çok çalıştım. Çalışkan 2 kişi var ise bunlardan birisi bendim. Üç kişi varsa, yine biri bendim. Şimdiki gençlerime tavsiye ediyorum ki çalışan demir ışıldar, çalışan demir parlar. Daima çalışmalarını ve yükselmelerini, Türk ordusunun da daima kalkınmasını istiyorum" dedi. Torununun torunu Mehmet Efe Şanal ise, "Bu yaşta bir dedem olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.
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Asırlık çınarın ‘şura’ hazırlığı
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