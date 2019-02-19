Çin’den gelen turist sayısında rekor kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

yıl "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilen Çin Halk Cumhuriyeti'nden ülkemize gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 59,38'lik artışla 394 bin kişiyi geçti. Yaşanan artışı değerlendiren Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu, doğru tanıtım stratejileri ile hareket edildiği takdirde bu yıl yaşanan artışın devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşabileceğini ifade etti. Umutlu, "Doğru tanıtım stratejileri ile yaşanan artış devam ederek önümüzdeki yıllarda hedeflenen sayı olan 1 milyona ulaşılabilir. Çin'den İzmir'e direkt uçuş bulunmuyor. Bu büyük eksiklik giderildiğinde Çin pazarından olumlu sonuçlar alınacaktır" diye konuştu.