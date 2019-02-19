F.Bahçe maçıyla başladı G.Saray ile sona ersin

BUGÜN NELER OLDU

ki hocasını göndermesine rağmen kötü gidişe çare bulamayan Akhisarspor'a fikstür de yardımcı olmuyor. Galatasaray ve Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak Ege ekibi, çıkışa geçmek için fırsat kovalıyor.Bu süreçte 5 maçını kaybedip sadece 2 maçını berabere tamamlayan Akigo 19 puan kayıp yaşadı. Ege ekibi bu süreçte golcü ve savunma sorununu da bir türlü çözemedi.önümüzdeki üç maçta Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda Alanyaspor ile de evinde karşılaşacak.Takımın başına geçen altyapı hocası Cem Kavçak, oyuncularına asla pes etmemeleri gerektiğini, alınacak bir Galatasaray galibiyetinin camianın kenetlenmesini sağlayacağını anlatıyor.