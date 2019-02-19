F.Bahçe maçıyla başladı G.Saray ile sona ersin

İ
ki hocasını göndermesine rağmen kötü gidişe çare bulamayan Akhisarspor'a fikstür de yardımcı olmuyor. Galatasaray ve Trabzon ile deplasmanda karşılaşacak Ege ekibi, çıkışa geçmek için fırsat kovalıyor. Süper Lig'de son galibiyetini 9 Aralık 2018'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek alan Akhisarspor galibiyet hasretini 7 maça çıkartırken 18 puanla son sırada yer aldı.
Bu süreçte 5 maçını kaybedip sadece 2 maçını berabere tamamlayan Akigo 19 puan kayıp yaşadı. Ege ekibi bu süreçte golcü ve savunma sorununu da bir türlü çözemedi. Safet Susic'in ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırıp takımı yardımcı antrenör Cem Kavçak'a emanet eden Akhisarspor,
önümüzdeki üç maçta Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda Alanyaspor ile de evinde karşılaşacak.
KENETLENMEK İÇİN...
Takımın başına geçen altyapı hocası Cem Kavçak, oyuncularına asla pes etmemeleri gerektiğini, alınacak bir Galatasaray galibiyetinin camianın kenetlenmesini sağlayacağını anlatıyor.