Göztepe korku tünelinde

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de kritik Kayseri deplasmanından mağlubiyetle dönen Göztepe, ilk kez düşme potasına bu kadar yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 25 puanda kalırken alt sıralardaki takımların kazanmasıyla 3 basamak birden geriledi.Düşme potasıyla aradaki puan farkı 1'e indi. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Kemal Özdeş ve futbolculara yoğun tepkiler var. Kötü bir futbol sonucu pozisyona bile giremeden Kayseri karşısında alınan yenilgi, sosyal medya üzerinden eleştirilere neden olurken, teknik direktör Kemal Özdeş'in de tahtı sallanmaya başladı.Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda yokları oynadı. Göztepe, dışarıda oynadığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alıp 6 puan toplarken, 10 maç yapan ve 4 puan alan Akhisarspor ile birlikte alt sıraya demir attı. Göztepe iç sahada topladığı 19 puanla ise 7. sırada yer aldı.Göztepe'nin savunması da S.O.S verdi. Aytemiz Alanyaspor'un attığı 2 golde de bariz savunma hataları göze çarparken hedef tahtasında 30 yaşındaki stoper Titi yer aldı. Taraftarlar, Titi'ye ağır eleştirilerde bulundu.GÖZTEPE'NIN başında 7 lig maçına çıkan Kemal Özdeş, bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken 4 yenilgi aldı. Bu süreçte 7 puan toplayan Göz-Göz, maç başına 1 puan alabildi.