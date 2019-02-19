Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

1-0 yenerek yeniden Play- Off hattında yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Zorluk derecesi çok yüksek maçlar oynadık. Gazişehir maçını galibiyetle bitirerek hem evimizdeki kazanma geleneğimizi sürdürdük, hem de Play-Off yolundaki bir rakibimizi geride bıraktık. Ancak bu istikrarlı tabloyu önümüzdeki haftalara taşıyamazsak kazanılan üç puanın hiçbir önemi kalmaz" dedi.3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor, gün geçtikçe eriyor. Evinde Bağcılarspor ile 0-0 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybeden İzmir ekibi, ateş hattından bir türlü çıkamadı. Tehlike çanları çalmaya başladı.bunu hep yapıyor. Siyah-beyazlılar öne geçtiği tüm maçları kaybetti. Sakaryaspor, Niğde, Gaziantep ve Ankara Demirspor maçlarında maçın başında rakibine üstünlük kuran Tarzanlar yediği gollerle 14 puan kayıp yaşayarak ligde kalma ümitlerini iyice tüketti.Tuzlaspor'u yendiği hafta Tarsus'u 4-0 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 5 maç sonra galibiyetle tanışırken liderle farkı 8 puana indirdi.