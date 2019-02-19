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Kendilerini ele verdiler

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Kendilerini ele verdiler
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 35 bin aileye 10'ar kilogram kuru soğan ve patates verileceğini söylemesi ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Şengül, "Stokçuları uzakta aramaya gerek yok. Bedava patates, soğan dağıtacağız diyerek algı oluşturmaya çalışanlar, kendilerini ele veriyor. Tanzim satışta amaç, fiyatların düşmesini sağlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10'ar kilo patates ve soğan dağıttığında fiyatlar düşecek mi? Ucuz sebze ve meyveye ulaşmak, İzmir'in de hakkı. İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar bu imkandan yararlanıyorsa, İzmir bundan mahrum kalamaz. Büyükşehir tanzim satışı yapmasa da AK Partili belediyelerde en kısa sürede bu işlemi başlatacağız" dedi.
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