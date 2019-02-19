“Kılıçdaroğlu aynaya baksın”

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'ye yönelik 'ithal aday' açıklamasına AK Parti'den tepki geldi. Zeybekci, "Böyle bir şeyi tartışmak siyasete saygısızlık, siyasette ilkesizliktir. Söyleyecek bir şey bulamadığı için bunları söylemek de siyasi acizliktir" değerlendirmesinde bulundu. İl Başkanı Aydın Şengül ise, "Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir'de ithal birini görmek istiyorsa aynaya baksın. Milletvekili olduğu İzmir'e kaç defa geldi, şehrin hangi sorunundan haberi var? Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'i biraz tanısa, İzmir halkının böylesine sığ ve basit söylemlere asla prim vermeyeceğini de bilirdi" dedi.