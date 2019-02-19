Menemen’in aklı şampiyonlukta

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Tuzla'yı deplasmanda yenerek altın değerinde bir üç puan alan Menemen Belediyespor, şampiyonluğa kilitlendi. Son iki maçını da deplasmanda oynamasına rağmen 6 puan toplayan ve lider Tuzla ile puanları eşitleyen Menemen'de teknik direktör Suat Kaya, "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bu şekilde devam edip, ipi önde göğüsleyeceğimize inanıyorum" dedi. Bu sezon attığı 48 golle tüm profesyonel liglerde en golcü takım Menemen Belediyespor oldu. Sarılacivertliler, Süper Lig'de 45 gol atan Galatasaray ve 42 gol atan Beşiktaş'ı geçerken, 3. Lig 2. Grup'ta da Ege ekibi Kızılcabölük 45 golde kaldı. Menemen ayrıca deplasmanda topladığı 24 puanla en yakın rakibi Tuzla'ya 6 puan fark atıp lider oldu.