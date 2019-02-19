Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Menemen’in aklı şampiyonlukta

Menemen’in aklı şampiyonlukta

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Menemen’in aklı şampiyonlukta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Tuzla'yı deplasmanda yenerek altın değerinde bir üç puan alan Menemen Belediyespor, şampiyonluğa kilitlendi. Son iki maçını da deplasmanda oynamasına rağmen 6 puan toplayan ve lider Tuzla ile puanları eşitleyen Menemen'de teknik direktör Suat Kaya, "Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bu şekilde devam edip, ipi önde göğüsleyeceğimize inanıyorum" dedi. Bu sezon attığı 48 golle tüm profesyonel liglerde en golcü takım Menemen Belediyespor oldu. Sarılacivertliler, Süper Lig'de 45 gol atan Galatasaray ve 42 gol atan Beşiktaş'ı geçerken, 3. Lig 2. Grup'ta da Ege ekibi Kızılcabölük 45 golde kaldı. Menemen ayrıca deplasmanda topladığı 24 puanla en yakın rakibi Tuzla'ya 6 puan fark atıp lider oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Menemen’in aklı şampiyonlukta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN