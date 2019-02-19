Nafakayı ödemedi kendisine eş aradı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Buca ilçesinde 26 yıl önce evlenen Mevlüde Özbahçeci ve Süleyman Kara'nın iki çocuğu oldu. Evliliğinin altıncı yılında ikinci kızları doğduktan sonra Süleyman ve Mevlüde çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. 1998 yılında ayrılan çiftten baba Süleyman Kara'ya mahkeme iki kızı ve eşi için nafaka ödemesine karar verdi. Daha sonra yeni bir evlilik yapan Süleyman Kara, bugüne kadar hiçbir nafakayı ödemedi. Biriken borçları almaktan vazgeçen küçük kızı Sibel Kara, babasını televizyon kanallarında görünce şok geçirdi.Özel kanallarda yayınlanan evlilik programlarında kendine eş arayan Süleyman Kara, kendini de tanıtırken, ev araba, iş ve parasının olduğunun altını çizdi. Bu olaya sinirlenen kızı babasını icraya koydu. Toplam 26 bin liralık nafakayı icra kanalıyla almaya çalışan Sibel Kara, "Annemle babamın kötü evliliklerinden sonra babam benim beşiğimi bile alıp evi terk etmiş. Kısa bir süre sonra annem babamın evlendiğini öğrenmiş. İşlerini de büyütmüş. Kamyon alıp nakliyecilik yapmaya başlamış. Hatta mal varlığını arttırmış. Bize annem temizlik ve pazarcılık yaparak baktı. Şimdi babam kalkıp televizyonlarda yeni eşini arıyor. Ve mal varlığından bahsediyor. Bunu bir baba kızına nasıl yapabilir. 20 lira ödemekten aciz bir baba yeni kir evlilik için program program geziyor. Çocuk bakıyorum diye utanmadan devletten yardım alıyormuş. Ben şimdiye kadar hakkımı aramadım ama bundan sonra hakkımı ondan alacağım. Tehditlere de boyun eğmeyeceğim" dedi. Avukat Fethi Demir, "Mağduriyetinin giderilmesi adına hukuki süreci başlattık" diye konuştu.