Obra’nın dostu Kaf Kaf’a geliyor

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Basketbol Süper Ligi'nde yollarını ayırdığı Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayan Pınar Karşıyaka'da eski Yugoslav basketbolu efsanelerinden Jure Zdovc'un ismi ön plana çıktı.Kariyerinde Yugoslavya Milli Takımı'nda1990 Dünya Kupası ve 1989 ile 1991 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zdovc, antrenörlük kariyerinde de birçok başarıya imza attı. 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Basketbol'un dümeninde bulunan Jure Zdovc, Bosna Hersek ve Slovenya Milli Takımı'nın yanı sıra Iraklis, AEK, Spartak Saint Petersburg, Cedevita Zagreb gibi takımlarda kupalar kazandı. Slovenya Milli Takımı'na 2009 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynatan Zdovc, çalıştırdığı takımlarla Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan liglerinde şampiyonluklar yaşamıştı.