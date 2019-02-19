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Obra’nın dostu Kaf Kaf’a geliyor

Daha önce G.Antep’te çalışan, Yugoslavya Milli Takımı’ndan Obradovic’in arkadaşı Sloven Zdovc’e 1.5 yıllık sözleşme önerildi

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Obra’nın dostu Kaf Kaf’a geliyor
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yollarını ayırdığı Özhan Çıvgın'ın yerine antrenör arayan Pınar Karşıyaka'da eski Yugoslav basketbolu efsanelerinden Jure Zdovc'un ismi ön plana çıktı. Union Olimpija'dan da teklif alan 52 yaşındaki Sloven çalıştırıcının Karşıyaka'ya gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde Yugoslavya Milli Takımı'nda Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Vlade Divac, Predrag Danilovic, Dino Radja, Zoran Savic, Aleksandar Djordjevic ve Zeljko Obradovic gibi isimlerin yer aldığı kadroyla 1988 Seul Olimpiyatları'nda gümüş, 1990 Dünya Kupası ve 1989 ile 1991 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zdovc, antrenörlük kariyerinde de birçok başarıya imza attı. 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Basketbol'un dümeninde bulunan Jure Zdovc, Bosna Hersek ve Slovenya Milli Takımı'nın yanı sıra Iraklis, AEK, Spartak Saint Petersburg, Cedevita Zagreb gibi takımlarda kupalar kazandı. Slovenya Milli Takımı'na 2009 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynatan Zdovc, çalıştırdığı takımlarla Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan liglerinde şampiyonluklar yaşamıştı.
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Obra’nın dostu Kaf Kaf’a geliyor
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