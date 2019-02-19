Savaş: Aydında turizm planlaması şart

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sektörünün ve turizm yatırımcılarının sorunları Aydın'ın değişmeyen konularından birisi olmaya devam ediyor. Aydın'ı turizmde yeniden yapılandırma sözüyle seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kuşadası'nda turizmcilerle bir araya geldi. Korumar Otel'de gerçekleştirilen ve turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Mustafa Savaş, turizm ve turizm yatırımları bakımından 31 Mart'taki yerel seçimlerin Aydın için kritik bir eşik olduğunu belirtti. Toplantıda önce turizmcilerin istek ve sorunlarını dinleyen daha sonra da hayata geçireceği turizm projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, "Aydınlı hemşehrilerimiz denzie girmek icin Kuşadası ve Didim yerine Bodrum, Çeşme ve Antalya'ya gidiyor. Demek ki burada ters ve yanlış bir durum var Sorunları biliyoruz. Turizmde çeşitlilik sağlayacağız. Aydın'ın parlayan yıldızlarından birisi yapmak istiyoruz. Daha yapacak çok işimiz, çözecek çok sorunumuz var. Hepsini hemşehrilerimle, üniversiteyle ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek birlikte çözeceğiz inşallah" dedi.