Takım kuran Suriyeliler keşfedilmeyi bekliyor

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Suriyeli Mültecilerle Yardımlaşma Derneği'nin 3 sene önce kurduğu El-Hikme futbol takımı, aralarında Suriye liglerinde oynamış profesyonellerin de bulunduğu gençleri bir araya getirdi. Düzenli olarak antrenman yapan ve farklı ilçelerde düzenlenen turnuvalara katılan takım, ülkelerindeki savaş ve farklı bir ülkede yaşama zorlukları nedeniyle zor günler geçiren gençler için sığınma noktası oldu. Futbolu kariyer olarak düşünen Suriyeli gençler ise Türkiye'de lisanslı olarak oynama konusundaki sorunların çözülmesini istiyor. Suriyeli Mültecilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali, savaştan kaçan gençleri topluma entegre edebilmek için bir futbol takımı kurduklarını, takım sayesinde Suriyeli gençlerin Türk gençleriyle kaynaşmasını sağladıklarını belirtti. El-Hikme takımının kaptanı 26 yaşındaki Muhammed Kürdi, "İki senedir derneğin futbol takımında oynuyorum. Biz de keşfedilmek istiyoruz. Amatör lig de olsa da katılmak istiyoruz" dedi. Muhammed Zeyno, "Suriye'de El-İttihad, Hurriye ve Afrin takımlarında profesyonel olarak oynadım. Savaştan sonra psikolojim bozulmuştu. Altay takımı beni denedi ve beğendi. Lisansımı Suriye'den getiremediğim için oynayamadım" diye konuştu.