BUGÜN NELER OLDU

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde kurulan tanzim satış noktalarının İzmir'de de kurulmasının gündeme gelmesi, pazardaki sebze meyve fiyatlarında yüzde 40'a varan oranlarda düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. Hafta sonu kurulan Şirinyer Pazarı'nda daha önce kilosu 6-7 liraya satılan patatesin fiyatı, 3 lira 50 kuruşa, kilosu 7-8 lirayı bulan soğan 4 liraya, 5 liraya satışa sunulan limon ise 3 liraya kadar düştü. Bayraklı'da kapatılan Özkanlar Pazaryeri esnaf temsilcisi Faysal Acar, pazarda fiyatların düşmesinde tanzim satış noktalarının önemli rol oynadığını söyledi. "Tanzim satışın adı bile yetti" diye konuşan Acar, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen'in "Pazarcılar, tanzim satış noktası kurulmasından rahatsız. İzmir'deki belediyeler, pazarcıları karşısına almaz" şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi.Erişen'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Acar, "Tam tersine, pazarcı tanzim satış noktası kurulmasını destekliyor. Burada asıl mağdur olan pazarcı esnafı. Vurgunu pazarcı değil stokçu yaptı. Spekülatörler piyasadan kilosu 90 kuruşa topladığı yüklü miktardaki patates ve soğanı stoklayıp pazarcıya kilosunu toptan 4.5- 5 liradan sattı. Fakat kestiği faturada ürünün kilosunu düşük gösterdi. Böylece hem vergiden kaçtı hem de karaborsacılık suçlamasından yırttı. Pazarcı da mal vermez korkusuyla bu usulsüzlüğe razı olmak zorunda kaldı. Kabul etmeyene de zaten mal verilmedi. Yapılan denetimlerde olan pazarcıya oldu. Usulsüz kesilen faturada 1 liradan aldığı patatesi 6-7 liraya satıyormuş gibi görünen pazarcı hem ağır para cezaları ile karşı karşıya kaldı hem de halkın gözünde kötü duruma düşürüldü" dedi.Bu işin provasının 24 Haziran seçimleri öncesinde yapıldığını hatırlatan Acar, "O süreçte de patates ve soğanın kilosu 8 liraya kadar çıktı. Bugün olduğu gibi o zamanda stokçular devredeydi. Benzer bir senaryoyu bu sefer de 31 Mart yerel seçimleri öncesi sahneye koymak istediler. Fakat Cumhurbaşkanımızın tanzim satış çıkışı bu oyunu bozdu. 300-400 bin ton gibi büyük miktarlarda ürün stoklayan bu firmalar, tanzim satış noktaları kurulmaya başlayınca ürün ellerinde kalmasın diye soğanı 3 liraya, patatesi 2-2,5 liradan piyasaya sürmeye başladı. Sonuç olarak da fiyatlarda neredeyse yüzde 40'lık ani düşüş oldu" diye konuştu.