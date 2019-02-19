Tehlikeli hattan uzaklaştı Altay artık play-off peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de Altay fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar, Adanaspor'dan sonra Play-Off kovalayan Boluspor'u da yenerek puanını 28'e yükseltirken düşme potasıyla arasını 7 puan açtı. Play- Off hattıyla arasında 9 puanlık fark olan Altay, Play-Off hayalleri kurmaya başladı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar ile çıkışa geçen siyah-beyazlılar, kalan 12 haftada çok kritik 6 karşılaşma oynayacak. İzmir ekibi, Play-Off ve şampiyonluk kovalayan G.Birliği, Denizli, Gazişehir, Hatay, Altınordu ve Osmanlı maçlarıyla için kaderini belirleyecek. Sait Karafırtınalar'ın Bolu maçında İbrahim Öztürk'ün yerine forma şansı verdiği Ulaş Zengin de sınıfı geçti. Orta saha oyuncusu formuyla alkış toplarken Karafırtınalar'ın futbolcuya Giresunspor deplasmanında da şans vermesi bekleniyor.