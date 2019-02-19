Vahap’tan bir birincilik daha

İZMİRLİ
Büyükusta (GM) Vahap Şanal, Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nın şampiyonu oldu. 18 yaşındaki başarısıyla "Türkiye'nin En Genç Büyükustası"
unvanını alan Şanal, Avusturya'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nı ilk sırada tamamladı. Lienz'de 2017 yılında da şampiyon olan 20 yaşındaki Büyükusta, Avusturya'da düzenlenen zorlu mücadelede 19 ülkeden toplam 87 sporcuyla yarıştı ve 7 puanla altın madalya kazandı. Duygu ve düşüncelerini Egeli SABAH
ile paylaşan Şanal, "Aynı turnuvayı 2017'de kazanmıştım ve uluslararası kazandığım ilk turnuva olmuştu. Bu sene aynı şehre gittiğim an tekrar 2017'yi hatırladım ve güzel geçeceğini hissettim. 1 haftalık bir mücadelenin sonunda tekrar şampiyon oldum. 2019'un ilk turnuvasıydı. İyi başladığım için mutluyum. Umarım bu seviyede olmay devam ederim"
dedi.