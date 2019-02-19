Vahap’tan bir birincilik daha

BUGÜN NELER OLDU

Büyükusta (GM) Vahap Şanal, Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nın şampiyonu oldu. 18 yaşındaki başarısıylaunvanını alan Şanal, Avusturya'da düzenlenen 20'nci Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvası'nı ilk sırada tamamladı. Lienz'de 2017 yılında da şampiyon olan 20 yaşındaki Büyükusta, Avusturya'da düzenlenen zorlu mücadelede 19 ülkeden toplam 87 sporcuyla yarıştı ve 7 puanla altın madalya kazandı. Duygu ve düşünceleriniile paylaşan Şanal,dedi.