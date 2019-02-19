Yağışlarla birlikte barajlar doldu

BUGÜN NELER OLDU

ve Manisa'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, verilerin tutulmaya başlandığı 1938'den bu yana en fazla yağışın metrekareye 412 kilogramla ocakta düştüğü İzmir'de barajların doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre önemli derecede yükseldi. Kentteki 14 barajın doluluk oranı, geçen yıl ocakta yüzde 45 iken, bu senenin aynı döneminde yüzde 70'e ulaştı. Manisa'da geçen yıl ocakta yüzde 33 olan barajlardaki doluluk oranı, yağışların ardından yüzde 50'ye yükseldi. Marmara Gölü'nde ise ocakta su seviyesi yüzde 32'ye ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde rakam yüzde 27 seviyesindeydi.İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, bölgede son dönemde yapılan baraj ve göletler sayesinde hem sulamadan yararlanıldığını hem de taşkınların önüne geçildiğini söyledi. Bu yılın bereketli olacağına işaret eden Erdallı, "Uzun yıllardır barajların bu dönemde bu kadar dolduğunu hatırlamıyorum. Biz çiftçiler bu durumdan memnunuz. 2019'da çiftçi su sıkıntısı çekmeyecek. Tabii fazla yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde tarlalar su içinde kaldı, zararlar oluştu. Ama yağışların faydası zararından daha fazla" diye konuştu.