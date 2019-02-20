CHP’de Buca deprem

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Belediye baskan adayı ve meclis üyelik listelerinin il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmesine saatler kala Izmir'de sok gelisme yasandı. 27 Ocak'ta gerçeklestirilen PM toplantısında CHP'nin Buca Belediye Baskan Adayı olarak açıklanan Suat Nezir'in ismi, yerel seçimlere 40 gün kala genel merkez tarafından son anda geri çekildi. Nezir'in yerine ilçe seçim kuruluna belediye baskan adayı olarak meclis üyesi Erhan Kılınç'ın ismi bildirildi. Son dakika gelismesini ilçede yürüttügü kampanya çalısmaları sırasında ögrenen Nezir, büyük sok yasadı. Nezir'in partide kaosa neden olan olayın ardından ekibiyle birlikte itirazda bulundugu ögrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP Il Baskanı Deniz Yücel'in, Buca belediye meclis üye aday listesine üç arkadasını, Genel Baskan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da iki arkadasını yazdırmak istedigi, bunun üzerine Nezir'in "Bu isimleri yazmam imkansız" diyerek karsı çıktıgı ve krizin böyle basladıgı belirtildi. Gelismeler üzerine Il Baskanı Yücel ile Özkan'ın, Kılıçdaroglu'na giderek, "Buca adayı geri çekildi" dedigi ve bunun üzerine Buca adayını degistirdigi iddia edildi. Yeni baskan adayı Erhan Kılıç'ın, Tuncay Özkan'ın "Biz kaç kisiyiz" hareketinden arkadası, aynı zamanda da avukatı oldugu ifade edildi. Konuya iliskin yerel bir internet sitesine açıklama yapan Suat Nezir, yasananların sorumlusu olarak CHP Izmir Il Baskanı Deniz Yücel ile Genel Baskan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı gösterdi. Buca'daki dengeler ve basvurular üzerinden bir liste hazırladıklarını belirten Nezir, "Meclis üyeligi listelerine son seklini vermek üzereydik ki Il Baskanı Deniz Yücel ve Genel Baskan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın tamamen arkadas kulübü mantıgıyla hareket etmesinden kaynaklı önerileri oldu. Ben de bu listenin seçim kazanamayacagını, kaybedecegini bildirdim. Örgütümüzde kaos olusacaktı. Adamcılık ve kisisel hislerle hareket edemezdik. Benim dısımda bir operasyon yapıldı" dedi.CHP Genel Baskanı Kemal Kılıçdaroglu'nun süreçte yanlıs bilgilendirildigini öne süren Nezir, "Sayın genel baskanımıza gidip 'aday yarıstan çekildi ve kendi istegiyle ayrıldı' demisler. Böyle bir sey yok. Istediklerini yapmadıgım için böyle oldu. Ben partime ve örgütüme güveniyorum. Yarıstan kesinlikle çekilmedim ve adayım. Sayın genel baskanımızın bu yanlıs, kara propagandaya dur diyecegini umuyorum" diye konustu.CHP Izmir'de skandallar bununla sınırla kalmadı. Bazı ilçelerde belediye baskan adayları ile ilçe baskanları arasında listelere yazılacak isimler konusunda görüs ayrılıkları olustu. Belediye baskan adayının yazılmasını istedigi bazı isimleri ilçe baskanı, ilçe baskanının listede görmek istedigi bazı isimleri ise belediye baskan adayı istemedi. CHP Il Baskanı Deniz Yücel'in listelere müdahale ettigi yönündeki iddialar ise parti kulislerine bomba gibi düstü. Isminin açıklanmasını istemeyen bazı ilçe baskanları "Il Baskanı Deniz Yücel, listelere müdahale ediyor. Hangi isimlerin seçim kurullarına teslim edilecegini bilmiyoruz" diyerek yasananlara tepki gösterdi. Simdi tüm gözler dün il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilen listelere çevrildi. 24 Subat'ta listelerin kesinlesmesi ile birlikte parti içindeki kavganın daha da büyüyebilecegi ifade edildi. Meclis üyelikleri konusunda ilk kriz Karsıyaka'da patlak vermisti. Geçtigimiz hafta CHP Karsıyaka Ilçe Gençlik Kolları'ndan 7 üye, belediye meclis üyesi aday belirleme yöntemine tepki göstererek, görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıstı. Istifa eden yönetim kurulu üyelerinden biri olan Murat Atayoglu, yaptıgı açıklamada istifasına gerekçe olarak meclis üyesi aday listelerinde gençlik yerine, parti ana kademe yöneticilerinin çocuklarına yer verilmesini göstermisti. Bu istifalara CHP Karabaglar Ilçe Yönetimi de eklendi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde olusturulan meclis üyeligi listesinde örgütün görüsüne yer verilmedigini, kadın ve genç kotasına uyulmadıgını öne süren ilçe baskan yardımcıları Yusuf Avsar, Serdal Yoldas Eren, Feryal Özkan görevlerini bıraktı.CHP'li Tire Belediye Baskanı Tayfur Çiçek, 31 Mart seçimlerine DSP'nin belediye baskanı adayı olarak katılacagını açıkladı. Baskan Çiçek, "Genel merkezden isin oldu bittiye getirilmesi buradaki halka saygısızlıktır. CHP'nin içinde bulundugu süreç var. Burada bir yanlıslık var" dedi.