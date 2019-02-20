Dikkat! yüksek gerilim

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Akhisar sahasında Ankaragücü engeline takılırken, Göztepe de Kayseri'de son dakikalarda yıkıldı. 1. Lig'de ise lider Abalı Denizli, Eskişehir'den 1 puan çıkarırken;Altay ve Altınordu, İzmir'deki maçları tek golle kazandı. Balıkesir Baltok ise Ümraniye deplasmanında kaybetti.Bunlar 6 puanlıkmaçlar. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin.Kayseri, bitime 7 dakika kala kendi kalesine attığı golle Göztepe'ye bu şansı verdi. Ancak ilk goldeki gibi defans hatalarının bedelini ağır ödediler.Aşağılar çok karıştı.Yasin ve Serdar'ın olmadığı bir takımda, Jerome ile Ghilas'ın maça kulübede başlamasını anlayabilmiş değilim. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım var. Bir puanın bile çok önem kazandığı bir maçta çok kıymetli 3 puan kaybettiler. Deplasman karnesi çok kötü Göztepe'nin.Takım 6 puanlık maça çıkıyorama tribünlerin yarıdan fazlası boş.Baştan sona üstün oynadıkları bir maçta 2 puan kaybettiler. 7 haftadır kazanamıyorlar.Sergilenen mücadeleye sözümüz yok. Ancak ceza alanı içinde pozisyon üretmekte zorlan- dılar.Uzatma dakikalarındaRakip, uzatmalarla birlikte tam 50 dakikayı 10 kişi oynadı. Ankaragücü 1 eksik kalınca beraberliğe yattı ve başarılı da oldu. Sergilenen mücadeleye, oyun üstünlüğüne, maç istatistiklerine baktığımızda kazanması gereken taraf Akhisar idi. Ancak son vuruşlarda aynı başarıyı gösteremediler. Yazık oldu..30 bini aşkın seyirciönünde maça istedikleri gibi başlayamadılar.İlk 20 dakika 1 gol ve büyük baskı yediler.Denizlispor seyirci baskısından etkilenmedi ama hakem için aynı şeyleri söyleyemeyiz.Rakip Eskişehir, ara transferde gelen 8 yeni oyuncu ile oynadı.Tribünlerin de desteği ile çok baskılı başladılar maça. Ancak ilk yarım saatten sonra maç sonuna kadar net pozisyon bulan taraf Denizlispor idi.Bu teknik direktör başarısı.Yabancısız kadrosu ile Hüseyin Eroğlu hoca bir çok şampiyon adayını dize getirdi. Gazişehir önünde aman aman bir futbol oynamadılar ama pozisyon vermeden 3 puanı aldılar.Lige ayar veriyor Altınordu.Eksik kadrosu ile çıktığı tecrübeli rakibi karşısında 6 puan değerinde bir galibiyet aldı. Keyif veren bir maç olmadı ama birkaç hafta sonra 2. sıraya yerleşirlerse kimse şaşırmasın.Giray Bulak hoca kısıtlıimkanlarla ilk 6'yı zorluyor. Hamle gücüyok. Buna rağmen müthiş bir mücadelesergiliyorlar ama skora dönüşmüyor.Takımları çoğu ara transferde güçlenirken, Balıkesirspor devre arası oyuncu kaybetti. Zaten kısıtlı olan kadro daha da zora girdi. Sıralamadaki yerleri bile bence büyük başarı.Sait hoca ile 3 maçta7 puan aldılar. Altay'ın paşası Paixao,yoktan var ettiği bir pozisyonda topudoksana astı. Tam bir golcü vuruşuydu.Geçen hafta Adana'da2-0 geriden gelip son dakikalardaPaixao golü ile kazanan Altay, Bolusporkarşısında da son saniyelerdeki Paixaogolü ile kazanıp aşağılarla vedalaştı. Busaatten sonra aşağılarla işleri olmaz. Buseri devam ederse ilk 6 sürpriz olmaz.