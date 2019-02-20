Dikkat! yüksek gerilim

Süper Lig'de Akhisar sahasında Ankaragücü engeline takılırken, Göztepe de Kayseri'de son dakikalarda yıkıldı. 1. Lig'de ise lider Abalı Denizli, Eskişehir'den 1 puan çıkarırken;
Altay ve Altınordu, İzmir'deki maçları tek golle kazandı. Balıkesir Baltok ise Ümraniye deplasmanında kaybetti.
Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi yorumladı.
1. Gizem Yılmazer: Göztepe'nin mağlubiyetini nasıl yorumlarsınız?
LEBIP TIMOR:
Bunlar 6 puanlık
maçlar. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin.
Kayseri, bitime 7 dakika kala kendi kalesine attığı golle Göztepe'ye bu şansı verdi. Ancak ilk goldeki gibi defans hatalarının bedelini ağır ödediler.
Aşağılar çok karıştı.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Yasin ve Serdar'ın olmadığı bir takımda, Jerome ile Ghilas'ın maça kulübede başlamasını anlayabilmiş değilim. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım var. Bir puanın bile çok önem kazandığı bir maçta çok kıymetli 3 puan kaybettiler. Deplasman karnesi çok kötü Göztepe'nin.
NEREYE BÖYLE, AKHİSAR?
2. Yılmazer: Akhisarspor yine kazanamadı.
Umutlar tükeniyor mu?
TIMOR:
Takım 6 puanlık maça çıkıyor
ama tribünlerin yarıdan fazlası boş.
Baştan sona üstün oynadıkları bir maçta 2 puan kaybettiler. 7 haftadır kazanamıyorlar.
Sergilenen mücadeleye sözümüz yok. Ancak ceza alanı içinde pozisyon üretmekte zorlan- dılar.
Uzatma dakikalarında VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı veremeyen Halis Özkahya herkesin gördüğünü göremedi mi!
ÇIFDALÖZ:
Rakip, uzatmalarla birlikte tam 50 dakikayı 10 kişi oynadı. Ankaragücü 1 eksik kalınca beraberliğe yattı ve başarılı da oldu. Sergilenen mücadeleye, oyun üstünlüğüne, maç istatistiklerine baktığımızda kazanması gereken taraf Akhisar idi. Ancak son vuruşlarda aynı başarıyı gösteremediler. Yazık oldu..
3. Yılmazer: Abalı Denizli, Eskişehir'den 1 puanla döndü. Nasıl değerlendirirsiniz bu beraberliği?
TIMOR:
30 bini aşkın seyirci
önünde maça istedikleri gibi başlayamadılar.
İlk 20 dakika 1 gol ve büyük baskı yediler. Bu arada 3.dakikada Mehmet Akyüz'e kalecinin yaptığı bir müdahale vardı. Bize penaltı gibi geldi.
Denizlispor seyirci baskısından etkilenmedi ama hakem için aynı şeyleri söyleyemeyiz.
ÇIFDALÖZ:
Rakip Eskişehir, ara transferde gelen 8 yeni oyuncu ile oynadı.
Tribünlerin de desteği ile çok baskılı başladılar maça. Ancak ilk yarım saatten sonra maç sonuna kadar net pozisyon bulan taraf Denizlispor idi.
HARİKASIN ALTINORDU
4. Yılmazer: Altınordu, şöhretler karmasını andıran Gazişehir'i tek golle geçti. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?
TIMOR:
Bu teknik direktör başarısı.
Yabancısız kadrosu ile Hüseyin Eroğlu hoca bir çok şampiyon adayını dize getirdi. Gazişehir önünde aman aman bir futbol oynamadılar ama pozisyon vermeden 3 puanı aldılar.
ÇIFDALÖZ:
Lige ayar veriyor Altınordu.
Eksik kadrosu ile çıktığı tecrübeli rakibi karşısında 6 puan değerinde bir galibiyet aldı. Keyif veren bir maç olmadı ama birkaç hafta sonra 2. sıraya yerleşirlerse kimse şaşırmasın.
BALKES'TE SKOR YOK
5.Yılmazer: Balıkesir, çıkış aradığı bir maçı kaybetti.
Nasıl geçti maç?
TIMOR:
Giray Bulak hoca kısıtlı
imkanlarla ilk 6'yı zorluyor. Hamle gücü
yok. Buna rağmen müthiş bir mücadele
sergiliyorlar ama skora dönüşmüyor.
ÇIFDALÖZ:
Takımları çoğu ara transferde güçlenirken, Balıkesirspor devre arası oyuncu kaybetti. Zaten kısıtlı olan kadro daha da zora girdi. Sıralamadaki yerleri bile bence büyük başarı.
ALTAY'IN PAŞASI VAR
6. Yılmazer: Altay, Sait Karafırtınalar ile çıkışa geçti. Yine kazandılar.
TIMOR:
Sait hoca ile 3 maçta
7 puan aldılar. Altay'ın paşası Paixao,
yoktan var ettiği bir pozisyonda topu
doksana astı. Tam bir golcü vuruşuydu.
ÇIFDALÖZ:
Geçen hafta Adana'da
2-0 geriden gelip son dakikalarda
Paixao golü ile kazanan Altay, Boluspor
karşısında da son saniyelerdeki Paixao
golü ile kazanıp aşağılarla vedalaştı. Bu
saatten sonra aşağılarla işleri olmaz. Bu
seri devam ederse ilk 6 sürpriz olmaz.