Eğıtım köyü tanıtıldı

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ÇEŞME İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uzun süredir üzerinde çalıştığı, Çeşme Eğitiminde İzleme, Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) Projesi kapsamında yapılması planlanan "Eğitim Köyü" toplantı ile tanıtıldı. Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, ÇİZGİ Projesi'nin hazırlık aşamasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. ÇİZGİ Projesi'nin, Akademik Çalışmalar, Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler, Değerler Eğitimi ve Okul-Toplum İlişkileri olmak üzere dört ana başlık altında toplandığını ifade eden Çöker, projenin 4 kurum, 37 okul, 74 yönetici, 433 öğretmen, 6 bin 317 öğrenci, 12 bin 500 veli ve tüm Çeşme halkıyla yürütüldüğünü belirtti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "ÇİZGİ Projesi bizleri heyecanlandırıyor. Bütün eğitim sıkıntılarının minimize edildiği ve geleceğe yönelik iyi bir çizginin yakalandığını gördüm" diye konuştu.