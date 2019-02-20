Eroğlu Milne’nin rekorunu kırdı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının başında 226 lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu kırdı. Ligde son 16 maçta tek yenilgi alıp Play-Off potasına giren Altınordu'da 7. sezonunu geçiren Eroğlu, başarılı bir karneye sahip oldu.
Spor Toto 1. Lig'de ise 3 kez play-off'u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçta rakip fileleri 381 kez havalandırdı.
TEMEL FAKTÖR TAKIM OYUNU
Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım oyunu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı.