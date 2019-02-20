Eroğlu Milne’nin rekorunu kırdı

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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının başında 226 lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu kırdı.Spor Toto 1. Lig'de ise 3 kez play-off'u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçta rakip fileleri 381 kez havalandırdı.Beşiktaş'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.