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İzmir’e güveniyor

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Göztepe İzmir’e güveniyor
SÜPER Lig'de geçen hafta Kayserispor'a daplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak. Fikstür avantajını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, özellikle alt sıralardaki en önemli rakipleri Akhisarspor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nü konuk edecek. Korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, taraftarın desteğini arkasına alacak. Göztepe üst sıraları zorlayan Trabzonspor, Kasımpaşa ve Sivasspor'la da sahasında karşılaşıp, Atikir Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Bursa deplasmanlarına çıkacak.
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Göztepe İzmir’e güveniyor
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