Göztepe İzmir’e güveniyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta Kayserispor'a daplasmanda 2-1 yenilerek düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, kalan 12 maçın 7'sini evinde oynayacak.Korkulu rüya görmek istemeyen Göz-Göz, taraftarın desteğini arkasına alacak. Göztepe üst sıraları zorlayan Trabzonspor, Kasımpaşa ve Sivasspor'la da sahasında karşılaşıp, Atikir Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Bursa deplasmanlarına çıkacak.