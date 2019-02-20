İzmir’in sorunlarını çözmek için geldik

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, programı kapsamında Niğdeliler Derneği'nin organizasyonuna katıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de artık iki kanatlı siyaset yapılacağının altını çizen Zeybekci, "AK Parti ve MHP'nin iktidar kanadını oluşturduğunu, milli bir ana muhalefete ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin iktidara gelme hedefi taşıyan, insanları kucaklayarak yüzde 51 oya ulaşma derdinde olan, milli meselelerde işbirliği yapabilen güçlü bir ana muhalefet partisine ihtiyacı var. Marjinallerin peşine takılan değil, marjinallerin içinde normalleştiği bir muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu seçimlerde İzmir milli bir ana muhalefet partisini Türkiye'ye kazandıracak" diye konuştu.Zeybekci ardından Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu Milletvekilleri Cemal Bekle ve Alpay Özalan ile Tepecik Mahallesi'nde Romanlarla bir araya geldi. Davul-zurna eşliğinde, "İzmir'in efesi" sloganlarıyla karşılanan Zeybekci, "Efelenmeye değil, efe gibi dik durmaya geldik. İzmir'in sorunlarını çözmeye geldik" dedi. Sorunları tespit ettiklerini, yüzlerce projeyi "10 Numara İzmir" başlığı altında toplayarak geçen hafta açıkladıklarını aktaran Zeybekci, çocuklara, gençlere spor imkanı sağlayacak projeleri çok önemsediklerini belirtti. "Çocuklarımız, salonlarda spor yapacak. İzmir'den şampiyonlar çıkacak" ifadesini kullanan Zeybekci, "İzmirli şehrini emin ellere teslim edecek, bölücü terör örgütlerine methiyeler düzenlere değil. Sorunlara pansuman yapmayacağız, 50-100 yıl dokunulmamak üzere çözeceğiz" dedi.